Покушавшегося на Захара Прилепина будут судить в закрытом режиме

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя по делу о покушении на Захара Прилепина и принял решение о переводе процесса в закрытый режим. Свою просьбу следствие объяснило тем, что в материалах дела есть личные данные лиц, задействованных в проведении антитеррористических операций.

Также суд продлил до 6 января срок содержания под стражей для обвиняемого в покушении Александра Пермякова, сообщает ТАСС.

Как писал «Ъ-Приволжье», 6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области был взорван автомобиль, в которой ехали Захар Прилепин и его соратник, участник батальона «Оплот» Александр Шубин. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован, Александр Шубин погиб на месте.

Обвиняемым по делу проходит уроженец Украины Александр Пермяков. Он заявил, что по заданию Службы безопасности Украины заложил на пути следования автомобиля две мины и дистанционно привел их в действие.

Андрей Репин