Арестован обвиняемый в покушении на Захара Прилепина

Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Александру Пермякову инкриминировали теракт и незаконный оборот оружия.

По версии следствия, обвиняемый 6 мая дистанционно взорвал автомобиль писателя в поселке Пионерское Нижегородской области. На пути следования машины он заложил две мины. Охранник Захара Прилепина Александр Шубин погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

Обвиняемый Александр Пермяков сообщил правоохранительным органам, что действовал по заданию СБУ.

Владимир Зубарев