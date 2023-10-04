Китай осудил внесение Украиной китайских фирм в список «спонсоров войны»

Китай призвал Украину отказаться от внесения китайских нефтегазовых компаний в список «спонсоров войны». Киеву нужно «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние», заявил МИД КНР.

«Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе китайского дипведомства.

Вчера, 3 октября, Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло три крупнейшие китайские нефтегазовые компании в перечень международных спонсоров войны. Речь идет о China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC). Причиной НАПК назвало то, что эти компании продолжают сотрудничать с Россией.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер