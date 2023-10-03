Украина внесла три крупнейшие нефтяные компании Китая в список спонсоров войны

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о внесении трех крупнейших китайских нефтегазовых компании в перечень международных спонсоров войны. Речь идет о China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC). В качестве причины НАПК указало, что компании продолжают реализовывать совместные с Россией проекты и финансировать стратегическую отрасль страны за счет налогов в российский бюджет.

China National Petroleum Corporation — крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа. Sinopec Group — это вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти. CNOOC Group — третья по величине национальная нефтяная компания Китая. Является крупнейшей в стране компанией, специализирующейся на морской добыче нефти и газа. Вместе три компании образуют «большую тройку» китайских государственных нефтяных компаний.

НАПК отмечает, что «дочка» CNOOC, как и CNPC, имеет по 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2», расположенном на Гыданском полуострове. Капитальные вложения для запуска проекта «Арктик СПГ-2» оцениваются в $21,3 млрд. Реализация этого проекта может увеличить долю России на мировом рынке сжиженного природного газа c 8% до 15%, подчеркнули в НАПК.

Кроме того, как отметили в НАПК, в марте 2022 года представитель Sinopec заявил, что компания продолжит покупать сырую нефть и газ у России, даже если западные страны усилят санкции в отношении России. Корпорация также владеет 10% акций ПАО «Сибур Холдинг», которое за первое полугодие 2023 года за счет налогов обеспечило поступления в бюджет России на сумму 33 млрд руб. ($347 млн).

China National Petroleum Corporation также интегрирована в крупнейшие компании России в сфере нефтегазовой отрасли. «Владея долей компаний в России, CNCP платит значительные налоги в бюджет, который позволяет продолжать эту войну. Сумма налога на прибыль "Ямал СПГ" в 2022 году составила около 80 млрд руб. ($1,14 млрд)»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в сентябре 2022 года «Газпром» и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах — рублях и юанях. Это позволило стабилизировать российский рубль, несмотря на санкции, отметили в НАПК.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».