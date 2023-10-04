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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о пленении украинского диверсанта, пытавшегося проникнуть в Крым

ФСБ сообщила о попытке группы диверсантов украинской разведки прорваться в Крым. По данным ведомства, они пытались «снять провокационные фото и видео с украинским флагом». Одного диверсанта взяли в плен.

«Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы ГУР Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств»,— сообщила пресс-служба ФСБ.

Ведомство опубликовало видео с допросом задержанного. Мужчина рассказывал, что группа из 16 человек планировала снять фото и видео на фоне украинского флага в Крыму. Они плыли в направлении мыса Тарханкут на катерах и скутерах из Одесской области.

«Цель высадки — сказать, что Главное управление разведки зашло в Крым»,— рассказал мужчина на видео. По данным ведомства, группу диверсантов остановили в северо-западной части акватории Черного моря российские самолеты.

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что действиями самолетов была пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы вооруженных сил Украины, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

В конце августа этого года Telegram-каналы опубликовали видео, которые, как утверждается, были сняты членами украинской диверсионной группой во время нахождения в Крыму. На одной из записей, которую опубликовал Shot, видно, как диверсанты устанавливают украинский флаг в кемпинге на западе полуострова.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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