Таиланд продлил срок безвизового пребывания для россиян до 60 дней

Российские туристы в Таиланде смогут продлить срок безвизового пребывания на дополнительные 30 дней. Об этом со ссылкой на приказ начальника иммиграционной службы страны в своем Telegram-канале сообщило генконсульство России в Пхукете.

«Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней»,— говорится в сообщении генконсульства.

В нем сказано, что для продления срока пребывания в Таиланде туристу необходимо обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением, а также оплатить 1900 батов (около 5 тыс. руб.). Ранее минимальный срок безвизового пребывания в 30 дней разрешалось продлить на дополнительные семь дней.

За шесть месяцев 2023 года Таиланд посетили почти 800 тыс. россиян, что на 1000% больше, чем за тот же период прошлого года. На сегодняшний день это одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, куда летают прямые рейсы из России.

Подробнее в материале «Ъ FM» «Туристы полетели на азиатские курорты».

Петр Бузлаев