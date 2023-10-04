Минобороны заявило об уничтожении 31 беспилотника ночью

Минобороны отчиталось о предотвращении украинских атак ночью 4 октября. Средствами ПВО над тремя регионами был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа. У мыса Тарханкут в Крыму уничтожен украинский десант.

БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей. Информации о пострадавших в результате налетов беспилотников нет.

По данным ведомства, в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС РФ пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ. Она передвигалась в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Другие подробности не приводятся.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что системы ПВО сбили «воздушные цели» в небе над Белгородом, разрушений зафиксировано не было. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом был уничтожен один украинский БПЛА. Также он рассказал об обстреле четырех районов области кассетными боеприпасами.

Лаура Кеффер