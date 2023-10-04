Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен БПЛА самолетного типа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. По информации главы региона, пострадавших и разрушений в результате падения обломков дрона не зафиксировано.

Как сообщил господин Богомаз в своем официальном Telegram-канале, беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянским районом.

«ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— подчеркнул брянский губернатор. Он также поблагодарил силы ПВО за отражение атаки БПЛА.

В Министерстве обороны России информацию о сбитом в Брянской области беспилотнике пока не прокомментировали.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о том, что в ночь на 4 октября «воздушные цели» были сбиты системами ПВО в небе над столицей региона и Белгородским районом. По его информации, пострадавших и разрушений в результате отражения атаки не зафиксировано.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...