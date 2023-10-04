Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен БПЛА самолетного типа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. По информации главы региона, пострадавших и разрушений в результате падения обломков дрона не зафиксировано.

Как сообщил господин Богомаз в своем официальном Telegram-канале, беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянским районом.

«ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— подчеркнул брянский губернатор. Он также поблагодарил силы ПВО за отражение атаки БПЛА.

В Министерстве обороны России информацию о сбитом в Брянской области беспилотнике пока не прокомментировали.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о том, что в ночь на 4 октября «воздушные цели» были сбиты системами ПВО в небе над столицей региона и Белгородским районом. По его информации, пострадавших и разрушений в результате отражения атаки не зафиксировано.

Александр Кислов