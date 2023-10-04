Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушные цели в небе над Белгородом

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили «воздушные цели» в небе над столицей региона и Белгородским районом. По его информации, пострадавших и разрушений в результате отражения атаки не зафиксировано.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.»,— написал господин Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Министерство обороны России информацию о работе систем ПВО в Белгородской области пока не комментировало.

Ранее сообщалось, что вечером 3 октября дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два украинских снаряда реактивной системы залпового огня и один БПЛА самолетного типа. Согласно официальным данным региональных властей, пострадавших нет, но «при падении обломками повреждены двенадцать частных домовладений».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов