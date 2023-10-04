Временным спикером Палаты представителей США стал республиканец Макгенри

Временный спикера Палаты представителей США избран конгрессмен-республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Он получил этот пост вскоре после того, как предыдущий спикер законодательного органа Кевин Маккарти был отстранен от занимаемой должности.

По информации CNN, назначение господина Макгенри на пост временного спикера было поддержано как его однопартийцами, так и представителями Демократической партии США. Кандидатура республиканца была предложена экс-спикером палаты Кевином Маккарти.

Как ожидается, в ближайшее время Палата представителей соберется на внеочередное заседание, на котором будет решаться вопрос о назначении постоянного руководителя законодательного органа. Велика вероятность, что с первой попытки избрать нового спикера конгрессменам не удастся.

Кевин Маккарти был смещен с должности председателя палаты в ходе голосования, состоявшегося 4 октября. Пост спикера Палаты представителей господин Маккарти занимал с начала января нынешнего года. Ранее Палата представителей ни разу в своей истории не отстраняла спикера от должности.

Александр Кислов