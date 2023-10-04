Блинкен: Украина может сама решать, где применять поставленное Западом оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти и военные имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное Киеву союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий.

«Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику, где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли. Мы оставляем это исключительно на их усмотрение, тут наше влияние на ситуацию может быть лишь консультационным»,— рассказал глава американского внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления в Университете Райса в Хьюстоне.

При этом господин Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесению ударов Вооруженных сил Украины по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Киевом, которому и предстоит решать, насколько необходимы данные удары.

В апреле нынешнего года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут проводить боевые операции на территории России, если из-за них не пострадают мирные жители. Он отметил, что теоретически украинские военные могут использовать для проведения таких операций и западное оружие. По словам господина Писториуса, Берлин и «большинство других западных союзников Киева» не видят в этом никакой серьезной угрозы или проблемы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов