Минобороны ФРГ считает нормальным проведение военных операций ВСУ на территории РФ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут проводить боевые операции на территории России, если из-за них не пострадают мирные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Heiko Becker, Reuters Борис Писториус

Фото: Heiko Becker, Reuters

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы»,— заявил министр в эфире телеканала ZDF (цитата по «РИА Новости»).

Также глава немецкого Минобороны добавил, что время принимать решение о приеме Украины в ЕС или НАТО еще не наступило. Господин Писториус считает, что такие соглашения нельзя заключать «из солидарности», и для их обсуждения следует дождаться окончания боев.

Сегодня утром, 21 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса согласились с тем, что Украина должна стать его членом. По его словам, «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и «со временем эта цель будет достигнута».

Ранее западные политики избегали риторики, поощряющей Киев к ударам по территории России. Так, к примеру, в конце прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что власти США не поощряют Киев наносить удары по территории РФ. Однако, по данным The Times, США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не атаковали территорию России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба