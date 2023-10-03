Под Белгородом обломками снарядов повреждены 12 частных домов

Вечером 3 октября дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью два украинских снаряда реактивной системы залпового огня и один БПЛА самолетного типа. По данным региональных властей, пострадавших нет, но «при падении обломками повреждены двенадцать частных домовладений».

О результативной работе средств ПВО, которые уничтожили «все воздушные цели» над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что три объекта сбили в небе над Грайворонским городским округом. В поврежденных обломками домах «выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки». «Подворовой обход продолжим в светлое время суток»,- пообещал глава региона.

Ранее сегодня он сообщал о последствиях работы системы ПВО в Белгородском районе, где был сбит БПЛА самолетного типа над селом Головино. Там, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Владимир Зоркий