Рубль ждет возврата долгов за экспорт

Аналитики Райффайзенбанка исследовали детали платежного баланса РФ за второй квартал 2023 года, опубликованные ЦБ в конце сентября, и влияние статистики внешнего сектора, особенно в части финансового счета, на курс рубля. «Девальвационный тренд в 2023 году все же определяется сужением сальдо баланса товаров и услуг»,— заключили они.

Торговый баланс после рекордов 2022 года в 2023-м оказался ниже среднего уровня 2017–2019 годов в $35 млрд — около $30 млрд — и с учетом сезонности во втором квартале мало отличался от первого. «Усилить ослабление курса могла растущая доля рублевых расчетов в части экспорта, без учета которых сальдо все же сократилось»,— считают аналитики банка (см. график). Зарубежные поездки (относятся к импорту услуг) достигли доковидных уровней (более $9 млрд во втором квартале), несмотря на санкционные ограничения. «Хотя размер баланса услуг кратно меньше баланса товаров, его влияние на курс рубля также может быть значимым, в особенности в условиях низкой ликвидности валютного рынка»,— отмечают в Райффайзенбанке.

Структура финансового счета может объяснить скорость ослабления рубля, проясняя то, через какие каналы финансового счета происходит отток капитала, и отличия динамики курса в первом и втором кварталах. Как уже отмечалось, в платежном балансе выросла доля операций, которые прямо не влияют на курс рубля (см. “Ъ” от 13 июня) — например, часть перечисления денег на счета типа «С» (в сентябре, когда происходило погашение евробонда РФ в эквиваленте около 300 млрд руб., ЦБ оценил объем дополнительной ликвидности, которая может потребоваться валютному рынку, в 150 млрд руб., то есть лишь половина из перечисленных на счета в НРД денег должна была «вернуться» на него).

Также аналитики отмечают рост прочей задолженности прочих секторов в $13,3 млрд во втором квартале против $4,1 млрд в первом, что может быть вызвано накоплением долгов за экспортные поставки. Это «может объяснять лаг между улучшением номинального экспорта (которое все же наблюдается с августа) и его поддержкой рубля (она станет более выраженной по мере погашения этой задолженности)», считают в Райффайзенбанке, ожидая укрепления рубля в ближайшие месяцы до 85–95 руб./$.

Артем Чугунов