Стоимость эвакуации авто нарушителей вырастет в Москве с 15 октября

В Москве в октябре и ноябре изменятся тарифы для водителей, нарушающих правила парковки. С 15 октября стоимость эвакуации пересчитают с учетом цен на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Первые сутки автомобиль хранится на спецстоянке бесплатно. На перемещение и хранение предоставят скидку 25%, если оплатить сумму до получения авто.

Стоимость эвакуации автомобиля категории М, А, или В с мощностью двигателя до 80 л. с. с оплатой до истечения 60 дней с момента его возвращения составит 5920 руб. (ранее — 4730 без скидки).

Стоимость эвакуации автомобиля категории В мощностью 80–250 л. с. составит 9450 руб. (вместо 7540 руб.).

За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с. и другой транспорт с разрешенной максимальной массой до 4 т — 10 703 руб. вместо 10 580 руб.

В случае оплаты после 60 дней с момента возврата с 15 октября придется заплатить 10 703 руб. Хранение автомобилей категорий M и A обойдется в 940 руб., категорий B и D массой не более 3,5 т — 1820 руб., категории D массой более 3,5 т, категорий С, Е и негабаритных транспортных средств — в 2590 руб.

С 7 ноября на 3,5% улиц Москвы с платными парковочными местами изменятся тарифы на парковку. В районах, где загрузка платных парковок достигает 90–100%, введут новые тарифы. Кроме того, с 7 ноября в зону платной парковки войдет 21 участок улиц по просьбам местных жителей. При этом на семи улицах цена, наоборот, будет снижена. Действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 руб. в час — остается прежней.

Кроме того, в Москве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.