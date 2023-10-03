В Москве второй раз за год повысят тарифы на общественном транспорте и в метро

Правительство Москвы опубликовало постановление, меняющее тарифы на метро, МЦК, МЦД и общественном транспорте с 15 октября.

Новые тарифы:

Разовая поездка на все виды транспорта по карте «Тройка» теперь обойдется в 54 руб. (вместо 50 руб.).

При использовании технологии Facepay — 50 руб. (вместо 46 руб.).

Проездной на 90 минут для любого вида транспорта — 81 руб. (вместо 75 руб.).

Проездной билет без лимита поездок на 30 дней — 2,73 тыс. руб. (вместо 2,54 тыс. руб.).

Проездной билет на 60 поездок — 3,15 тыс. руб. (вместо 2,73 тыс. руб.).

Цены скорректированы в условиях инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, сообщили в столичном дептрансе. В ведомстве обратили внимание на то, что стоимость годовых билетов «Единый» в центральной зоне и пригороде, а также билета «Автобус-Трамвай» не поменялась. Неизменными также остались тарифы на речном транспорте.

В этом году тарифы на общественном транспорте и метро уже повышались с 2 января.