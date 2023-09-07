Электронике затягивают льготы

Минцифры планирует запросить из бюджета 11,9 млрд руб. на субсидирование льготных ставок по кредитам, которые производители электроники и телекоммуникационного оборудования будут брать в 2024 году на закупку компонентов. Это на 4,4 млрд руб. больше, чем в 2023 году. Участники рынка называют меру востребованной, особенно с учетом подорожания кредитов после повышения ключевой ставки. Но у льгот есть и противники, утверждающие, что стимулирование закупки иностранных компонентов осложняет развитие отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом заместителя главы Минцифры Андрея Заренина, направленным в августе крупным операторам связи (МТС, «Вымпелком», «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «МегаФон» и др.). Чиновник просит компании предоставить данные об объемах оборудования (базовые станции связи, транспондеры, видеокамеры, IoT-терминалы, коммутаторы, смартфоны и т. д.), которое потребуется для развития отрасли до 2035 года, а также информацию о характеристиках этой техники и требованиях к электронно-компонентной базе (ЭКБ).

В Минцифре “Ъ” подтвердили отправку письма: «Это плановая работа, нам важно оценить, какие категории оборудования на данный момент полностью покрывают потребность отечественного рынка, а что еще нужно произвести для активного развития телеком-отрасли». Операторы отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ” из числа получателей письма говорит, что министерству нужно «объективное представление о том, в чем нуждается рынок» и какие возможности по удовлетворению этих потребностей есть у российских производителей. Источник “Ъ” в производителе электроники добавляет, что Минцифры также планирует использовать данные, чтобы рассчитать необходимый на 2024 год объем субсидий (регулируются 407-м постановлением правительства) на компенсацию ставок по кредитам. По словам собеседника “Ъ”, в министерстве собираются запросить из бюджета 11,9 млрд руб., но «нужны точные данные, чтобы обосновать сумму перед Минфином». В 2023 году на эти цели, по данным Минцифры, предусмотрено 7,5 млрд руб.

Постановление разработано и утверждено в марте 2022 года, дополнено в феврале 2023 года. Оно предполагает, что производители электроники и телекоммуникационного оборудования могут занять в ряде банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и др.) средства (3–100 млрд руб.) на закупку ЭКБ, а Минцифры субсидирует ставку по кредиту до 1–5% годовых. В 2022 году, по данным Минцифры, общая сумма кредитов по программе составила около 100 млрд руб., в 2023 году установлен лимит в 140 млрд руб.

Исходно мера, говорили источники “Ъ” на рынке, потребовалась, чтобы компании смогли за счет кредитов экстренно пополнить свои склады ЭКБ на фоне роста цен и усложнения логистики. Когда поставки стабилизировались, правительство стало рассматривать механизм как способ стимулировать развитие крупных производителей — на это нацелен высокий нижний порог суммы кредита.

Сейчас, утверждает собеседник “Ъ” в производителе электроники, с учетом августовского повышения ключевой ставки до 12% участники рынка «вновь оказались в ситуации, аналогичной весне 2022 года, и мера будет востребована», поскольку банки «сейчас готовы кредитовать не меньше чем под 16%». Директор «Промобита» Максим Копосов уточнил, что его компании средства на операционную деятельность, в том числе на закупку компонентов, сейчас готовы выдавать под 17%. Топ-менеджер называет нижний порог кредитования по программе сильно завышенным: «Его нужно снижать до 30 млн руб.».

Впрочем, не все участники рынка считают меру оправданной. По мнению гендиректора «Норси-Транса» Сергея Овчинникова, стимулирование закупок иностранных компонентов только осложняет развитие отрасли. «Субсидии на иностранные компоненты и оборудование Минцифры противоречат обязанности госкомпаний закупать российское оборудование».

Никита Королев, Тимофей Корнев