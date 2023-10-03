Иностранный банк решился на дивиденды

Российский ОТП-банк планирует потратить почти всю прибыль первого полугодия по МСФО на дивиденды в пользу материнской группы из Венгрии (входит в ЕС). Для этого банк заручился разрешением от Банка России. Это первый такой случай за последнее время: сейчас выплаты дивидендов российскими банками акционерам из недружественных юрисдикций подлежат особому регулированию. Юристы обращают внимание на то, что условия разрешения могут предполагать частичное сохранение средств в России, на счете типа С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ОТП-банк, входящий в одноименную венгерскую банковскую группу, планирует выплатить дивиденды в размере 10,6 млрд руб. Из отчетности группы OTP известно, что прибыль российского банка в первом полугодии составила 11,8 млрд руб. Причем во втором квартале прибыль выросла вдвое: 7,9 млрд руб. против 3,9 млрд руб. в первом. В штаб-квартире OTP сообщили “Ъ”, что получили одобрение российского регулятора. «Эта выплата отражает 17 лет эффективной деятельности банка, что к нынешнему моменту привело к образованию существенных финансовых излишков. Эти дивиденды выплачиваются с одобрения ЦБ»,— указали там.

Как отмечается в раскрытии информации, в случае выплаты дивидендов в евро применяется курс конвертации — фиксинг Московской биржи пары «евро/рубль» на дату получения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Для крупнейших банков с иностранным капиталом такое решение о выплате дивидендов выбивается из типичной картины.

В частности, Райффайзенбанк принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, о дивидендах банка за первое полугодие 2023 года не сообщалось. Юникредит-банк не раскрывал информацию о дивидендах.

Венгрия как член Евросоюза считается недружественной РФ юрисдикцией. Выплаты дивидендов нерезидентам из недружественных юрисдикций в настоящее время находятся в зоне особого правового регулирования. Вместе с тем, согласно данным на сайте ОТП-банка, акционерная структура распределена следующим образом: 66,2% приходится на OTP Bank Plc (Венгрия) и 31,7% — на российское ООО «Альянс Резерв», на 100% принадлежащее венгерскому банку.

Как отмечает партнер юридической компании Sudohod Василий Коньков, «в случае если иностранные акционеры хотят распределить дивиденды более 10 млн руб., то они стоят перед выбором — либо получать разрешение правительственной комиссии на вывод таких дивидендов за рубеж, либо перевести их на счета типа С, что сложно назвать альтернативой, так как выгоду с этих денег получить не удастся». Решение выплатить дивиденды со стороны венгерской группы, возможно, было принято в контексте уверенности в положительном решении правительственной комиссии о разрешении им это сделать, допускает он.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на пресс-конференции 17 марта 2023 года: «Мы поддерживаем это предложение — либерализовать выплату дивидендов, полученных по тем инвестициям, которые были осуществлены после марта прошлого года».

Поскольку материнская группа заручилась разрешением ЦБ, не исключено, что имеет место «политический торг», допускает партнер АБ «Проспект» Олег Бычков. Вместе с тем дает ли это разрешение регулятора вывести прибыль за пределы РФ, неясно. Юрист отмечает, что это сильно зависит от текста разрешения. Разрешение на выплату может быть сформулировано с определенными условиями, как и куда дальше могут двигаться средства, не исключает он. Вполне возможно, что могут разрешить часть распределить на счет типа С, часть — выплатить напрямую.

В случае с выплатой дивидендов российскому акционеру с иностранным бенефициаром ограничений пока нет, отмечает господин Бычков. Вместе с тем остаются и вопросы в отношении дальнейшего движения средств. «Если эти деньги направить далее, если дивидендные выплаты уже ООО, то будет вопрос по согласованию таких выплат в адрес недружественных нерезидентов»,— отмечает эксперт. Впрочем, он напоминает, что ранее правительственная комиссия смягчила условия по согласованию выплат дивидендов в размере инвестиций недружественных нерезидентов, сделанных в российские бизнесы.

Ольга Шерункова, Евгений Хвостик