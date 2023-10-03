«Зенит» и «Локомотив» вышли в play-off Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 дома обыграл калининградскую «Балтику» в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу и вышел в play-off Пути РПЛ Кубка России по футболу. Также обеспечил себе выход в play-off московский «Локомотив», обыгравший «Ростов» со счетом 3:1.

За «Зенит» голы забили Иван Сергеев (18-я минута) и Ду Кейрос (64). За «Балтику» — Кристиян Бистрович (24). За «Локомотив» мячи забили Тимур Сулейманов (34), Антон Миранчук (39) и Максим Глушенков (59). За «Ростов» — Максим Осипенко (89).

«Зенит» с 11 очками находится на 1-м месте в группе С. «Балтика» с 9 очками расположилась на 2-й строчке. «Локомотив» с 10 очками — на 1-м месте в группе B. «Ростов» с 8 очками — на 3-й строчке.

Анастасия Ларина