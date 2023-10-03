«Зенит» и «Локомотив» вышли верным путем

В пятом туре группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 2:1. Победа досрочно вывела петербуржцев в четвертьфинал «Пути Российской премьер-лиги». Эту задачу решил и «Локомотив», взяв верх над «Ростовом» — 3:1.

Домашний матч с «Балтикой» был хорошей возможностью для «Зенита» не только поквитаться за кубковое поражение в Калининграде, но и частично реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате, где петербуржцы уступили дважды подряд. О серьезности их настроя свидетельствовал уже стартовый состав, который по именам выглядел весьма солидно. В нем оказался даже лидер команды Вендел, ранее отыгравший на групповом этапе лишь один тайм, а в трех встречах вообще не попадавший в заявку и получивший дополнительный выходной.

Между тем «Балтика» в Кубке России и чемпионате — это словно две разные команды. Если в одном турнире она находится на предпоследнем, 15-м месте, то в другом выступает гораздо успешнее и неожиданно захватила лидерство в своей группе. Вот и сейчас калининградцы абсолютно не тушевались на «Газпром Арене», которая ментально придавливает многих соперников «Зенита». Они вполне могли открыть счет, если бы не голкипер хозяев Денис Адамов, с трудом вытащивший мяч из-под перекладины после удара Кирилла Малярова. И даже когда это сделали петербуржцы усилиями Ивана Сергеева, который легко оторвался от опекуна, обвел вратаря Максима Бориско и пробил под планку, гости не расстроились и быстро отреагировали на пропущенный гол.

Тамерлан Мусаев, ассистировавший тому же Малярову, на этот раз стал автором результативной передачи. Он дважды обыграл на левом фланге Дугласа Сантоса, ворвался в штрафную площадь и сильно прострелил вдоль ворот. Адамов прервал полет мяча, но отбил его точно на ногу Кристияну Бистровичу, и тот поразил пустой створ. Причем до перерыва у «Балтики» была еще пара моментов, и оба с участием Гедеона Гузины. Сначала боснийский нападающий почему-то не подстроился под удобную подачу Максима Кузьмина, а затем его удар головой парировал Адамов.

Игра «Зенита» настолько не устраивала тренерский штаб Сергея Семака, что в перерыве он произвел аж тройную замену.

На поле появились еще три футболиста основной обоймы — центральный защитник Нуралы Алип, опорник Вильмар Барриос и форвард Матео Кассьерра. При этом выход лучшего бомбардира чемпионата, судя по всему, изначально не планировался, так как сам Семак говорил, что Кассьерра еще не полностью готов из-за проблем со здоровьем.

Во втором тайме «Зенит» прибавил и воплотил в гол большое игровое преимущество. Его забил Ду Кейрос с помощью Кассьерры, который подработал для партнера мяч после паса Густаво Мантуана. Наверное, только после этого хозяева почувствовали уверенность в итоговом результате, тем более что вскоре они еще выпустили и Клаудиньо, максимально укрепив состав. Вендел имел отличный шанс добить «Балтику», но ее выручил Бориско.

Впрочем, для победы петербуржцам хватило и минимального перевеса, ведь у калининградцев уже вообще ничего не клеилось в атаке.

Лишь в концовке гости заработали два угловых, но после второго стандарта нарвались на контратаку, которая чуть не привела к голу Вендела, не докрутившего мяч в пустые ворота.

Выиграв 2:1, «Зенит» с 11 очками поднялся на первое место в группе С и гарантировал себе путевку в четвертьфинал «Пути РПЛ». Правда, и «Балтике» не о чем беспокоиться с ее девятью баллами — в любом случае она продолжит выступление в турнире.

Тем временем в группе В уже определились все три участника play-off. Из борьбы досрочно выбыл «Рубин», который потерпел поражение от «Урала» — 0:2. У казанцев осталось четыре очка, тогда как екатеринбуржцы с восемью обошли по дополнительным показателям «Ростов».

Клуб с берегов Дона в пятом туре встречался на выезде с «Локомотивом», но сразу дал понять, что исход матча его интересует постольку поскольку.

Уже в первом тайме Антон Миранчук практически обеспечил хозяевам победу, хотя в дебюте не реализовал пенальти. Зато потом Тимур Сулейманов отличился с его роскошного вертикального заброса в штрафную, после чего полузащитник и сам отметился точным ударом с передачи Наира Тикнизяна.

Вышедший на замену во второй половине Максим Глушенков еще раз огорчил голкипера Никиту Медведева, красиво разобравшись с ним один на один. А вот ростовчане явно припозднились с заменами и успели организовать только дежурный гол престижа с углового. Победа 3:1 позволила «Локомотиву» возглавить группу с десятью очками и попасть в четвертьфинал «Пути РПЛ».

Александр Ильин