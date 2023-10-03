В России выявили больше 5 тыс. сайтов, нелегально торгующих алкоголем

5 284 сайта, занимающихся нелегальной розничной продажей алкогольной и алкоголесодержащей продукции, выявили в России с января по сентябрь 2023 года. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Росалкогольтабакконтроля.

Почти все порталы специализировались на круглосуточной доставке такой продукции в пределах одного города. Из всех этих сайтов 640 ресурсов содержали информацию о розничной продаже этилового спирта в дистанционном формате, еще 62 — алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта.

В августе источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, сообщил, что к внесению в Госдуму готовится обновленный законопроект, разрешающий онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах.

По данным «Ведомостей», Минфин в заключении на документ концептуально поддержал инициативу, если будет обеспечен достаточный контроль за продажей, а также будут минимизированы риски продажи алкоголя онлайн и гарантировано соблюдение запретов, установленных для продажи алкоголя в розницу.

Почему ритейлеры выступили против легализации онлайн-продаж спиртного — в материале «Ъ FM» «Алкоголь не пускают в Сеть».

Анастасия Ларина