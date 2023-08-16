«Ведомости»: маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при продаже алкоголя онлайн

Депутаты готовят к внесению в Госдуму обновленный законопроект, разрешающий онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента. Это подтвердил собеседник в отраслевой ассоциации.

По словам источника издания, перед внесением важного законопроекта, меняющего правила рынка и правила жизни, нужно оценить, что скажут об этом россияне. По его мнению, в целом инициативу воспримут позитивно, несмотря на необходимость в доработке некоторых моментов. На недостатки ранее обращал внимание Минфин.

В июне глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас направил разработанный после консультаций с производителями похожий законопроект в правительство. Об этом сообщал РБК. Но после заключения Минфина, по словам источников «Ведомостей», законопроект отозвали, а обсуждение инициативы застопорилось.

«Ведомости» ссылаются на заключение Минфина, из которого следует, что сенатор Клишас также направил законопроект в государственно-правовое управление президента. Затем ведомство запросило позицию отраслевых министерств и ведомств: Минпромторга, ФАС, Росалкогольрегулирования (РАР).

В заключении Минфина говорится, что ведомство поддержит инициативу концептуально, если будет обеспечен достаточный контроль за такой деятельностью, минимизации риска продажи алкоголя онлайн, а также соблюдения запретов и ограничений, установленных продажи алкоголя в розницу. В заключении Минфин отмечает, что законопроект господина Клишаса могут поддержать «при условии существенной доработки».

Минпромторг, Роскомнадзор и РАР в своих заключениях также «концептуально поддерживали» законопроект, но со своими замечаниями относительно маркировки алкогольной продукции, а также блокировки сайтов-нарушителей.

Представитель РАР отмечает, что для принятия законопроекта необходимо на федеральном уровне закрепить механизм ведения реестра владельцев сайтов, продающих алкоголь, и определить механизм контроля за оборотом в системе ЕГАИС.

При этом Минфин предлагает внести в законопроект ряд дополнений. Одно из них — установить ответственность за несоблюдение запретов в области розничной продажи алкоголя. В Минфине считают, что ответственность должен нести продавец, а маркетплейсы будут просто посредником.

Однако в ФАС считают, что в законопроект стоит внести положения об ответственности всех лиц», участвующих в дистанционной продаже алкоголя. В обратном случае, указывают в ФАС, алкоголь могут легко продавать несовершеннолетним».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и дугие) Артем Соколов сообщил, что маркетплейсы поддерживают точку зрения Минфина. Готовность участвовать в онлайн-продажах алкоголя высказала и «Почта России». Оператор уже подготовил инфраструктуру в рамках эксперимента.

Анастасия Ларина