Журналистка Марина Овсянникова рассказала в Париже о побеге из России

Российская журналистка Марина Овсянникова, заочно арестованная Басманным районным судом Москвы, сегодня, 10 февраля, дала пресс-конференцию в Париже в офисе организации «Репортеры без границ» (RSF). Пресс-конференцию вел генеральный секретарь журналистской организации Кристоф Делуар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Овсянникова (на фото — слева)

Фото: Christophe Ena / AP Марина Овсянникова (на фото — слева)

Фото: Christophe Ena / AP

В России Марину Овсянникову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Это связано с ее одиночным пикетом в Москве 15 июля 2022 года и с нашумевшей акцией 14 марта 2022 года. Тогда Марина Овсянникова в прямом эфире информационной передачи «Время», которую вела Екатерина Андреева, показала зрителям плакат с надписью против специальной военной операции России на Украине. Выступление в офисе «Репортеров без границ» было приурочено к выходу написанной Мариной Овсянниковой книги «Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды», уже переведенной, по ее словам, на шесть языков. На пресс-конференции журналистка рассказала о причинах, которые побудили ее на акцию, признанную одиночным пикетом (перед миллионами зрителей «Первого канала»). В их числе, в частности, личные: ее украинские корни и детство, проведенное в Чечне, где «она тоже стала беженцем».

В первых числах октября прошлого года Марина Овсянникова скрылась из-под домашнего ареста вместе со своей дочерью и оказалась в одной из сопредельных с Россией стран. Напомним, что у госпожи Овсянниковой есть 17-летний сын и 11-летняя дочь. Первый сразу сказал, что хочет остаться с отцом. А вот дочь журналистки должна была дождаться решения суда. В октябре состоялось заседание, на котором суд постановил: оба ребенка должны жить со своим отцом Игорем Овсянниковым.

На пресс-конференции, заявив о том, что не хотела эмигрировать, Марина Овсянникова сослалась на юристов, которые настоятельно советовали ей бежать, обещая скорое тюремное заключение на суде, назначенном на 9 октября, и призывая позаботиться о судьбе дочери. Во время побега, предпринятого «в ночь с пятницы на субботу, когда все российские правоохранители сидят на даче с водкой и шашлыками… мы сменили семь автомобилей», рассказала Марина Овсянникова, но не уточнила, где именно перешла границу «по вспаханному полю, ориентируясь буквально по звездам», объяснив это нежеланием подвести людей, которые ей помогли.

Генеральный секретарь RSF, который вел пресс-конференцию, поблагодарил французские власти. Он напомнил, что после выступления Марины Овсянниковой в студии «Первого канала» президент Эмманюэль Макрон предложил ей убежище и, по словам Кристофа Делуара, «сдержал обещание». Отвечая залу, господин Делуар заверил, что побег Марины Овсянниковой «не был организован какими бы то ни было специальными службами». И добавил: «Но нам помогали многочисленные друзья».

Алексей Тарханов, Париж