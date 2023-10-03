Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ксения Юдаева покинет совет директоров Банка России

Полномочия Ксении Юдаевой в совете директоров Центробанка истекают 10 октября 2023 года. В списке кандидатов на переизбрание ее нет, передает «Интерфакс».

Ксения Юдаева в 2021 году

Ксения Юдаева в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ксения Юдаева в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ксению Юдаеву мы утверждать не будем»,— подтвердил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

9 октября комитет планирует рассмотреть вопрос о переизбрании семи кандидатов в совет директоров регулятора. В октябре также истекает срок полномочий у статс-секретаря ЦБ Алексея Гузнова, первого зампреда Владимира Чистюхина, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты и Алексея Симановского. Их планируют переизбрать на новый срок.

Также рассмотрят трех новых кандидатов: директора департамента финансовой стабильности Елизавету Данилову, начальника главного управления по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления Ларису Павлову. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет. Утверждение запланировано в ходе пленарного заседания Госдумы 12 октября.

1 августа госпожа Юдаева перешла на должность советника председателя Центрального банка. До этого она десять лет работала на должности первого зампреда Банка России. Госпожа Юдаева остается в комитете финансовой стабильности Банка России.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...