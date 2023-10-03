Ксения Юдаева покинет совет директоров Банка России

Полномочия Ксении Юдаевой в совете директоров Центробанка истекают 10 октября 2023 года. В списке кандидатов на переизбрание ее нет, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Юдаева в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ксения Юдаева в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ксению Юдаеву мы утверждать не будем»,— подтвердил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

9 октября комитет планирует рассмотреть вопрос о переизбрании семи кандидатов в совет директоров регулятора. В октябре также истекает срок полномочий у статс-секретаря ЦБ Алексея Гузнова, первого зампреда Владимира Чистюхина, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты и Алексея Симановского. Их планируют переизбрать на новый срок.

Также рассмотрят трех новых кандидатов: директора департамента финансовой стабильности Елизавету Данилову, начальника главного управления по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления Ларису Павлову. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет. Утверждение запланировано в ходе пленарного заседания Госдумы 12 октября.

1 августа госпожа Юдаева перешла на должность советника председателя Центрального банка. До этого она десять лет работала на должности первого зампреда Банка России. Госпожа Юдаева остается в комитете финансовой стабильности Банка России.

Александра Горошилова