Завершено конкурсное производство курского ООО «Щигры главпродукт»

Арбитражный суд Курской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Андрея Люнина о прекращении конкурсного производства в отношении ООО «Щигры главпродукт» (бывшее юрлицо свинокомплекса, входившего в группу «Глобал Эко» Павла Сметаны). Информация об этом появилась в картотеке дел.

Господин Люнин обратился в суд 1 сентября. Рассмотрев его отчет, арбитраж пришел к выводу, что им были выполнены «все необходимые мероприятия», в частности, реализовано включенное в конкурсную массу имущество и произведены расчеты с кредиторами — вырученные средства направлены на частичное погашение текущих требований и требований залогового кредитора. Крупнейшей сделкой, по данным Федресурса, стала продажа производственно-технологического комплекса компании за 900 млн руб. при начальной цене в 786,6 млн руб. Активы в сентябре 2021 года выкупило томское АО «Сибирская аграрная группа».

«Для погашения требований кредиторов в полном объеме, в соответствии с реестром требований кредиторов, имущество и денежные средства у должника отсутствуют, при этом факт отсутствия у должника какого-либо имущества, зарегистрированного за ним на праве собственности, подтвержден документами, приложенными конкурсным управляющим к отчету»,— рассказали в суде.

В связи с этим судья Виктор Минеев постановил внести в ЕГРЮЛ запись о ликвидации должника — до этого момента определение арбитража можно будет обжаловать.

Заявление ПАО «Сбербанк» о признании компании банкротом поступило в суд еще в августе 2019 года. В декабре того же года в отношении нее была введена процедура наблюдения. В мае 2020-го арбитраж признал общество банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство. По данным Федресурса, в тот момент сумма долга «Щигры главпродукт» составляла 2,6 млрд руб. Судя по отчету с последнего собрания кредиторов, состоявшегося в августе 2023-го, она снизилась до 1,2 млрд руб.

Почему «Глобал эко», в которую входят «Щигры Главпродукт», пришла к банкротству — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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