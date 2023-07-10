Украинский посол: Турция вернула командиров «Азова» без всяких условий

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкие власти были заинтересованы в возвращении командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен), оборонявших завод «Азовсталь» в Мариуполе, на Украину. При этом, по словам посла, они не выдвигали никаких условий для их передачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Боднар

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Василий Боднар

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

«На самом деле, какие-либо условия, о которых мне было бы известно, по возвращению наших военнослужащих не были выдвинуты. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, предоставляющей так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался… Но это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с российской стороной»,— сказал украинский посол в Турции в эфире украинской версии «Радио Свобода» (признана в России иностранным агентом).

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Турцию объявил о возвращении пятерых командиров «Азова». По словам посла Украины в Турции, подготовительная работа по возвращению шла несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз говорил с президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом лично и по телефону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «нарушением договоренностей по обмену пленными» и заявил, что российская сторона не была предупреждена о готовящейся передаче азовцев.

Пять командиров «Азова», оборонявших «Азовсталь», были отправлены в Турцию в рамках обмена пленными в сентябре 2022 года. Посредниками кроме Турции также выступила Саудовская Аравия. Тогда Украина вернула из плена 215 человек, Россия вернула 55 военных, а также бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Вернувшиеся из Турции командиры «Азова» намерены участвовать в боевых действиях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина