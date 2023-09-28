И пятнадцать по плечу

Новая версия среднесрочных макросценариев Банка России в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» (ДКП) отражает предполагаемое воздействие длительного повышения ключевой ставки в 2024–2025 годах на экономику РФ. ЦБ предполагает, что при высоком уровне ставки потребление домохозяйств будет заметно снижаться в следующем году, прогноз счета текущих операций улучшен, что должно как минимум не давать рублю девальвироваться, накопление резервов станет заметным в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Последняя версия проекта «Основных направлений единой денежно-кредитной политики» ЦБ на 2024–2026 годы датирована 28 сентября, «дата отсечения» статинформации в них — 14 сентября; документ опубликован в четверг. Предыдущая версия «Основных направлений», документа, со стороны Банка России дополняющего бюджетный макропрогноз Минэкономики и «Основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики», датирована 11 августа. В сентябрьском документе ЦБ скорректировал расчеты по базовому, «фрагментационному» (предполагает умеренный спад мировой экономики с некоторым снижением цен на нефть и более быстрым, чем видится сейчас, распадом мировой торговли на политические блоки) и «рисковому» (почти мировая стагнация, два года рецессии в США и ЕС с резким снижением цен энергоносителей в мире) макросценариям.

Между двумя версиями документа ЦБ в два приема увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 13%, не исключая дальнейшего повышения — разница между цифрами от 11 августа и 28 сентября дает возможность реконструировать взгляд ЦБ на то, как в текущих условиях с дальнейшим ужесточением ДКП и при нынешних трендах бюджетной политики будет изменяться макродинамика.

Проект сентября содержит также все изменения в бюджетной политике, одобренной Минфином и правительством в последней версии бюджета.

В «базовой» версии прогноза Банка России отражена, видимо, главная надежда ЦБ при резком ужесточении ДКП в августе—сентябре: в 2024 году останавливается потребительский бум 2023 года, а счет текущих операций, от которого сейчас в основном зависит валютный курс рубля, на всем прогнозном горизонте лучше показателей 2020 года — в августовской версии они всегда хуже. Это в основном следствие снижения прогнозов импорта и значительного улучшения оценок будущего торгового баланса (впрочем, за счет повышения ожидаемых цен на нефть на $5 за баррель в 2023–2024 годах улучшены и прогнозы экспорта). В рамках объявленной бюджетной политики и ДКП в 2024–2026 годах накопление государством резервов ожидается более активным: в 2024 году это $15 млрд (в предшествующей версии — $2 млрд.)

Потребительский бум в модели ЦБ тормозится не столько за счет роста склонности к сбережениям, сколько сокращением кредита — примерно на 1 процентный пункт (п. п.) по всем показателям 2023–2024 годов. Динамика расходов потребления домохозяйств на 2024 год поменяла знак: до повышения ключевой ставки предполагался рост до 2%, после — снижение на 0,5–1,5%.

Потолок роста ВВП на 2024 год в последней версии сценария снижен с 2,5% до 1,5%. Два проблемных (и маловероятных) альтернативных сценария скорректированы похоже, хотя для «рискового» на 0,5 п. п. увеличены оценки спада ВВП на 2024–2025 годы.

Поскольку дальнейшие действия ЦБ, по опыту сентября, зависят от реальной, а не прогнозируемой скорости «разогрева» спроса, можно грубо предположить дальнейшие оценки Банком России последствий новых повышений ставки в случае, если динамика инфляции и спроса будет выше ожиданий регулятора — в пределах нескольких процентных пунктов ЦБ может считать дальнейшее повышение ключевой ставки безопасным и для роста, и для финансовой стабильности.

Дмитрий Бутрин