Челябинское УФАС завело дело по рекламе мухоморов на автомобиле
Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства после жалобы регионального отделения «Народный фронт» на рекламу мухоморов. Об этом общественная организация сообщила в своем telegram-канале.
Возбуждение дела «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе Челябинского УФАС. Ведомство усматривает нарушения п.2 ст. 7 федерального закона «О рекламе», которым не допускается рекламирование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, и их частей, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Ранее общественники пожаловались в УФАС на автомобиль с наклейками с изображением мухомора, надписями «Мухоморыч», «микродозинг мухомора», «легально».