Челябинское УФАС проверит рекламу мухоморов

Управление ФАС России по Челябинской области рассматривает жалобу на рекламу мухоморов. Обращение поступило от регионального отделения общественной организации «Народный фронт», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Общественники рассказали об автомобиле с наклейками с изображением мухомора и названием компании «Мухоморыч». Также на машине имеются надписи «микродозинг мухомора», «легально» и номер телефона для консультаций. Представители Народного фронта в заявлении указали, что на сайте компании опубликована информация о пользе употребления мухомора для здоровья.

Челябинское УФАС изучает поступившие сведения на предмет наличия признаков нарушения закона «О рекламе», не допускающего указание на лечебные свойства объекта рекламирования, за исключением рекламы лекарственных средств и медицинских услуг. Сотрудники ведомства запросят информацию в министерстве здравоохранения Челябинской области и в управлении Роспотребнадзора по региону.

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