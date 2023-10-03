Экспатам устраивают китайские церемонии

В Москве появились фирмы, которые работают специально для китайских экспатов. Как правило, такие компании помогают ассимилироваться гражданам КНР, переехавшим в Россию, например, найти жилье, оформить регистрацию или заполнить какие-либо документы. Нередко открывают юрлица этнические китайцы, а российские специалисты помогают им вести лишь отдельные аспекты бизнеса. Как устроен рынок подобных услуг? И почему расти он начал именно сейчас? Разбирался Иван Хорушевский.

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«Обязательно требуется знание китайского языка, график работы свободный, стажировка три дня, а дальше постоянное общение с клиентами из КНР»,— такое сообщение недавно появилось в чатах студентов-филологов московских вузов.

Пополнить свой штат решила одна из столичных риэлторских компаний. Основатель фирмы — китаец, и работает она почти исключительно с гражданами КНР, зачастую это сотрудники крупных корпораций, которые открыли представительства в России.

Впрочем, для экспатов в Москве уже давно сформировался полноценный рынок услуг, заметил доцент Высшей школы перевода МГУ, китаевед Константин Батанов:

«Не все готовы сдавать свои квартиры китайцам, ведь часто они не могут объясниться, договориться об условиях. Им проще переплатить посреднику, чтобы этот вопрос для них решили.

Как раз такими задачами и занимаются некоторые риэлторы: они выкупают квартиры и сдают их гражданам КНР. То же самое касается, например, медицины, налогового консалтинга и услуг по оформлению регистрации».

Также клиентами таких компаний часто становятся студенты, которые приехали учиться в российских вузах. Таких в Минобрнауки насчитали 37 тыс. человек, при этом еще два года назад эта цифра была на 2 тыс. меньше.

Спрос на рынке стабильно высокий, особенно востребованы услуги риэлторов, рассказал руководитель Русско-китайского клуба Сергей Джан Ша:

«Ожидается достаточно устойчивый поток студентов из КНР, которые будут приезжать в связи с ограничениями на прием на технические специальности в США и Европе, а также экспатов, для которых и будут смотреть какую-то недвижимость.

Ведь есть очень важный фактор — жилье в России очень сильно подешевело в связи с резкой девальвацией рубля».

Только в первом квартале 2023-го жители Китая получили 50 тыс. российских виз, из которых больше половины были нетуристическими.

В консалтинговых агентствах, помогающих иностранцам открывать бизнес в стране, “Ъ FM” рассказали, что количество обращений от клиентов из КНР увеличилось в три раза.

И, похоже, оно будет только расти, прогнозирует президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич:

«По нашим оценкам, прирост китайских компаний на российском рынке вырос в два раза. Возвращаются те игроки, которые ушли из страны в пандемию.

В основном это касается сферы торговли бытовой и строительной техникой, автомобилями и станками. Кроме того, открывают у нас свои филиалы технологические компании, которые заменяют американцев и европейцев».

«Пользоваться возможностями» и «заполнять пустоту на российском рынке» китайских бизнесменов призвали даже в посольстве КНР в РФ. Предприниматели, похоже, услышали просьбу.

Но выстраивают бизнес-процессы в стране они в свойственной только им манере, делится наблюдениями управляющий партнер Vallen Group Валентина Хлавич, которая консультирует иностранцев:

«Они либо присылают сюда одного-двух доверенных человек, которые здесь все координируют, либо очень часто работают через китайского посредника. То есть поступает запрос о том, что клиент хочет открыть то-то и то-то. Но эти компании точно не на слуху.

У них есть такой элемент, как отсутствие публичности, они очень обособленные. Китайцам очень свойственна определенная закрытость».

Поэтому для китайских клиентов в России и формируется отдельный, на первый взгляд, незаметный рынок, который закрытым, впрочем, не назовешь. Отечественные бизнесмены вполне могут на него выйти. Кстати, с начала года спрос на работников со знанием китайского языка в стране вырос на 40%.

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