Россия стала чаще рассчитываться в юанях. Доля китайской валюты в товарообороте выросла до 25%, причем в этой статистике не учитывались платежи в КНР. Об этом РБК сообщили в Министерстве экономики. Тем не менее там подчеркнули, что основной валютой экспортных расчетов остается рубль, в 2023 году его доля выросла более чем в три раза и превысила 40%.

“Ъ FM” спросил у бизнеса, готовы ли их поставщики переходить на юани. Предприниматели рассказали, что эту валюту редко принимают контрагенты не из Китая. Некоторые российские компании по-прежнему рассчитываются в евро или долларах:

Дмитрий Петров, руководитель департамента продуктового менеджмента Xcom-shop: «В основном мы расплачиваемся в юанях только с китайскими компаниями. Практики работы с организациями в других юрисдикциях в юанях у нас нет. Если это Объединенные Арабские Эмираты, то это дирхамы. Если это Турция, то это, как правило, лира или рубли. Ко всему в принципе адаптировались. Трудности есть с точки зрения платежей по банкам-корреспондентам. Но это период адаптации, как какие-то маршруты наладились, и процесс идет». Дарья Сологуб, директор по импорту виноторговой компании Fort: «У нас нет ни одного поставщика, с кем мы работаем в юанях в виду того, что достаточно оперативно были налажены платежи в стандартных валютах. В винном бизнесе нет китайского направления, и даже ближнеазиатского. Поэтому достаточно затруднительно поставщикам из Аргентины даже получать юани. Есть возможность консолидировать платежи. И, соответственно, обсуждать с поставщиками более долгие сроки получения платежей. Например, платеж отправлен, и он дойдет, мы знаем примерно, через три недели. Но параллельно с этим поставщик уже выполняет какие-то погрузочно-отгрузочные работы для того, чтобы мы оптимизировали время». Сергей Воронов, гендиректор мебельной компании Dantone Home: «Перехода на юани как на резервную валюту с точки зрения оплаты у нас не произошло. Потому что с тем, с кем работали в юанях, так и продолжаем работать. С китайскими компаниями расчеты идут в юанях. В 2017 или 2018 переход на китайскую валюту был связан с экономией и выгодой из-за отсутствия конвертации. Тогда мы увидели, что так чуть ли не до 5% выгоднее покупать. Сейчас мы продолжаем работать с теми же поставщиками. Единственный нюанс был в том, что из санкционных банков пришлось уйти в несанкционные с платежами в юанях».

Альтернативные дружественные валюты — лиры, дирхамы и рупии — используются в обороте с Турцией, ОАЭ и Индией, на их долю приходится до 15%. Но в расчетах с третьими странами они практически не применяются, заключили в Минэкономики.

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