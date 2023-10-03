В Петербурге закупят технику для коммунального хозяйства за 360 млн рублей

Подведомственное комитету по благоустройству Санкт-Петербурга ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (СПб ГКУ «ЦКБ») определило подрядчика для поставки транспортных средств для коммунального хозяйства. Два контракта на общую сумму 360,8 млн рублей будут подписаны с московской компанией «Меркатор Холдинг». Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщает АБН.

Согласно техзаданию, спецтехника должна быть поставлена в Петербург и Сестрорецк до начала октября этого года. При этом по второму контракту определение поставщика пока приостановлено из-за поданной жалобы.

ООО «Меркатор Холдинг» зарегистрировано в Москве в 2003 году. За прошлый год, по данным базы СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере более 10 млрд рублей при чистой прибыли более 105 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 734 контракта на общую сумму 42,9 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца текущего года 75 новейшими единицами спецтехники также пополнится автопарк ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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