Водоканал Петербурга пополнит автопарк 75 новыми единицами спецтехники
До конца текущего года автопарк ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пополнится 75 новейшими единицами спецтехники. Об этом сообщили 26 сентября в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
1 / 3
Для Водоканала, в частности, закупят илососные машины, комбинированные каналопромывочные машины, бортовые автомобили с кран-манипуляторной установкой, седельные тягачи, вакуумные экскаваторы и так далее.
Как уточнили в комитете, в 2023 году предприятие уже обновило 11 транспортных средств. В целом за последние три года для нужд Водоканала Петербурга было приобретено почти 600 единиц передвижного состава.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский Водоканал попросил петербуржцев принять участие в опросе о местах появления луж в городе.