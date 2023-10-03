За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 70 снарядами и одним беспилотником

В понедельник, 2 октября, ВСУ обстреляли Белгородскую область 70 снарядами и атаковали одним беспилотником (накануне — 102 боеприпасами). Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — три. В селе Ерик был сбит БПЛА противника.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Козинка — установлено попадание семи снарядов. Один из них пробил крышу частного дома. По окраинам сел Дроновка и Новостроевка-Вторая ВСУ ударили четырьмя и восемью артиллерийскими минами соответственно.

В Краснояружском районе из артиллерии была атакована окраина поселка Прилесье — зафиксировано попадание 37 снарядов. По окраине села Вязовое было выпущено три артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе село Муром и хутор Марьино были обстреляны одной и двумя артиллерийскими минами соответственно.

О других событиях в макрорегиона после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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