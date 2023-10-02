За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов; пострадали четыре человека

В воскресенье, 1 октября, ВСУ ударили по Белгородской области 102 снарядами. В результате атак пострадали четыре человека, разрушения зафиксированы в трех населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекинском городском округе под обстрел попал город Шебекино — зафиксировано попадание пяти артиллерийских снарядов. В результате атаки пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — ног. Все они доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде. Также в Шебекине повреждены четыре торговых объекта, административное здание, предприятие и пять легковых автомобилей. Село Новая Таволжанка ВСУ атаковали тремя артиллерийскими снарядами, поселок Ленинский и село Муром — двумя и пятью артиллерийскими минами соответственно. Также из миномета было обстреляно село Середа — установлено попадание семи снарядов. Из-за этого в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор.

В Борисовском районе в селе Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено самодельное взрывное устройство, оно упало на частный дом. Из-за этого пострадал хозяин жилья, он самостоятельно обратился к медикам. У него предварительно диагностировали контузию головного мозга и баротравму. После этого белгородца положили в городскую больницу №2 в облцентре. Также взрывной волной были выбиты окна в одном частном доме, посечен забор.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — два гранатометных выстрела. Также в Журавлевке с беспилотника был сброшен один осколочный боеприпас.

В Валуйском городском округе по хутору Бабка противник ударил 41 снарядом из РСЗО и четырьмя артиллерийскими минами. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе по территории у хутора Плотвянка было выпущено семь артиллерийских мин, по хутору Старый — пять гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе из миномета были обстреляны окраины поселка Горбковский и села Дроновка — установлено попадание четырех и семи снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте