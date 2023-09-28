Жители оставляют Нагорный Карабах

Нагорно-Карабахская республика официально прекращает свое существование. Об этом говорится в указе президента непризнанной НКР Самвела Шахраманяна. Документ объясняет это решение приоритетом физической безопасности карабахского народа. Населению, в том числе находящемуся за пределами региона, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан. Все госучреждения НКР к концу года будут распущены. Тем временем более половины жителей Нагорного Карабаха — то есть свыше 65 тыс. человек — покинули свои дома и преодолели путь до армянских пунктов приема, об этом сообщили власти Армении. Из-за наплыва желающих выехать из непризнанной республики образовалась многокилометровая очередь. Тему продолжит Григорий Колганов.

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Жители Нагорного Карабаха до последнего не знали, смогут ли покинуть регион. Путь в Армению оставался закрытым. На этом фоне Баку активно рассказывал о планах по реинтеграции местного населения. Но как только вечером 24 сентября коридор был открыт, карабахские армяне побросали свои дома со всем остальным имуществом, говорит журналист Аршалуйс Мгдесян:

«Многие рассказывают о том, как в последний момент просто уехали из своих домов, оставив практически все. Брали с собой первое необходимое, даже не закрыли порой двери. Люди оставили могилы своих сыновей, которые погибли во время последней эскалации».

После всех событий у местного населения оставалось два опасения. Во-первых, в Степанакерте циркулировала информация о неких списках людей, которых Азербайджан потребовал выдать. Помимо политиков и военных в них якобы числились жители, которые «добились значительных успехов в государственности» Нагорного Карабаха. Во-вторых, беспокоила перспектива закрытия едва разблокированного коридора, рассказал “Ъ FM” беженец Айк:

«Мы начали пересекать границу три дня назад. Поползли слухи, что азербайджанцы могут полностью перекрыть дорогу, и тогда почти весь город огромной колонной вышел на трассу. От центра Степанакерта очередь тянулась практически до Гориса. Была где-то 50-километровая пробка. Простояли в ней три дня. Более 1 тыс. машин. Обычно на преодоление пути от Степанакерта до этого КПП — максимум полтора часа».

К такому долгому пути беженцы оказались не готовы, продолжает Айк:

«Ни у кого не было еды. Продвинулись чуть-чуть, находились у села Лисагор, жители которого были вынуждены покинуть его два дня назад. Там оставили очень много продовольствия — мука, картошка, макароны, лук. Кто, что смог, взял. На дорогах разводили костры, жарили, у кого было что. Макароны варили, гречку. Мы за эти три дня съели по полперсика, по две картошки. Мы, слава богу, были в машине, несмотря на то, что мерзли. Многие уезжали в кузовах "КамАЗов" и ЗИЛов. Идет ливень, а они просто накрылись какими-то одеялами, пленками либо зонтами. Помощь была только от самих же людей, которые стояли в пробках».

Как сообщило российское Минобороны, Москва доставила в регион более 44 тонн продовольствия и медикаментов. Гуманитарную помощь населению оказывает и Красный Крест. Но до пунктов приема в Армении беженцы часто доходят в критическом состоянии, говорит амбассадор волонтерского фонда Viva Елена Кожемякина:

«Люди приходят в ужасно истощенном состоянии и физически, и эмоционально. У многих обострились хронические заболевания, связанные с постоянным приемом специальных лекарств, различные вирусные заболевания. Врачи работают круглосуточно».

Нехватка еды и медикаментов и отсутствие крыши над головой — не единственные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы. Многие карабахские армяне опасаются того, что их задержат на границе, рассказывает главный редактор издания epress.am Юрий Манвелян:

«Когда они пересекают границу, мужчин заставляли выходить из автобусов и пешком проходить азербайджанский КПП. Главное опасение было в том, что уже есть случаи, когда Азербайджан задерживал людей, взрослых, пожилых по обвинению в участии в войне еще в 90-х. К значительной части мужского населения в Нагорном Карабахе Азербайджан может относиться как к военным преступникам. Были задержания, но пока что единичные случаи, задерживают довольно известных людей».

В пунктах временного размещения в Армении зарегистрировано меньше половины переселенцев, остальных пока приютили жители ближайших населенных пунктов. По оценкам властей непризнанной республики, до конца прошлой недели в Нагорном Карабахе находилось свыше 100 тыс. человек. Справится ли с таким потоком беженцев трехмиллионная Армения — еще один вопрос.

Фотогалерея Как беженцы из Карабаха добираются до Армении Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян

На фото: семья беженцев Фото: Vasily Krestyaninov / AP Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению Фото: Vasily Krestyaninov / AP Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев

На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Следующая фотография 1 / 13 «Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян

На фото: семья беженцев Фото: Vasily Krestyaninov / AP Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению Фото: Vasily Krestyaninov / AP Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев

На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Смотреть

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Сабина Адлейба