«В поисках ответов очень полезно выйти из роли старшего брата»

Процесс переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению приблизился к завершению. Из непризнанной республики прибыло свыше 100 тыс. человек, заявили в офисе премьер-министра Никола Пашиняна. По официальным данным, в Карабахе до последнего времени проживали порядка 120 тыс. армян. Переселенцы получают от Еревана единовременную помощь в эквиваленте $254. Еще примерно половина этой суммы причитается каждому на аренду жилья и коммунальные выплаты. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем. По последней информации, таковых более 47 тыс. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич полагает, что вместе с исходом армянского населения из Карабаха истощается и влияние Москвы в Закавказье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Официально Нагорно-Карабахская республика закончит свое существование 1 января 2024 года, однако, судя по количеству беженцев, перешедших границу с Арменией, можно уже сегодня констатировать, что не только квазигосударственное образование, но и просто присутствие этнических армян в Арцахе прервано. Никогда не говори «никогда», и поэтому в этой истории не стоит ставить точку.

Но пока сложно себе представить условия, при которых жители Степанакерта согласятся вернуться, принять азербайджанское гражданство и продолжить жизнь как ни в чем не бывало. Похожая ситуация складывается и с российским влиянием в регионе. Номинально все в порядке: Армения продолжает быть членом ОДКБ, у России сохраняются внешне прекрасные отношения с Азербайджаном, происходит даже сближение с Грузией.

Но сложно отказаться от впечатления, что Москва теряет свои позиции в регионе, уступая как Турции, так и заклятым партнерам из Евросоюза. К слову, обсуждение дальнейших перспектив армяно-азербайджанских отношений состоится 5 октября в испанской Гранаде в рамках третьего саммита Европейского политсообщества. Помимо азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во встрече примут участие лидеры Германии, Франции и ЕС. Российских представителей в Испании не ожидают.

В заявлениях Кремля по поводу Карабаха часто звучат предложения армянскому руководству задуматься о допущенных промахах и взять на себя всю вину и ответственность. Похоже, что аналогичную работу над ошибками стоит сделать Москве и задаться вопросом: а что мы можем гарантировать своим союзникам, какие реальные обязательства готовы на себя брать?

Что удерживает постсоветские страны от полной переориентации на другие центры силы, помимо ностальгии и деклараций о великом совместном прошлом? В поисках ответов очень полезно выйти из роли старшего брата и прислушаться к тому, что говорят сегодня в Армении. Даже после второй карабахской войны, несмотря на все обиды, общество считало, что без союза с Россией у страны нет будущего. Еще пару недель назад люди верили, что договоренность о вводе миротворческого контингента — не пустой звук, и у Москвы есть интересы, благодаря которым Арцах продолжит свое существование.

Нынче же дискуссия приняла совсем иной формат. Все больше политиков заявляют, что ОДКБ — не оборонный союз, а какой-то непонятный набор букв. Заговорили даже про 102-ю военную базу, размещенную в Гюмри и Ереване. Мол, пока есть российское военное присутствие, планировать военное сотрудничество с Западом не получится. А другого варианта не остается.

Как утверждал в интервью итальянской La Repubblica Пашинян, зависимость в сфере безопасности от одного центра является стратегической ошибкой. За эти слова по армянскому премьер-министру в Москве как только не проходились. Вместо того чтобы задуматься, каким образом мы из стратегического союзника превратились в стратегическую ошибку. И думать об этом следует безотлагательно, пока мы не услышали подобные слова из других, вроде как еще дружественных постсоветских столиц.

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