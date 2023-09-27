Единороссы выдвинули Наталию Фирюлину на пост спикера горсовета Красноярска

Наталия Фирюлина вновь займет пост спикера красноярского горсовета. Кандидатом на этот пост ее избрала конференция регионального отделения «Единой России» (РО ЕР), состоявшаяся 27 сентября.

По данным Telegram-канала РО ЕР, кандидат был выбран тайным голосованием. На этот пост претендовал также Антон Жеребцов. «В числе важнейших приоритетов в работе – подготовка к 400-летию Красноярска, помощь участникам СВО и членам их семей, решение важнейших проблем, от которых зависит качество жизни горожан»,– заявила госпожа Фирюлина, выступая перед участниками конференции.

В состав горсовета Наталия Фирюлина впервые была избрана в 2008 году, кресло спикера заняла в 2018-м. В новый состав муниципального парламента по итогам голосования 8-10 сентября была избрана по партсписку ЕР.

В горсовете Красноярска ЕР контролирует 30 из 36 мест.

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Валерий Лавский