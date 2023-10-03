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Коммерсантъ FM
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Движение на Крымском мосту восстановлено после ремонтных работ

Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановлено. Оно было приостановлено с 21:00 в связи с ремонтными работами. Как говорится в официальном Telegram-канале, с обеих сторон моста нет затруднений в проезде к пунктам досмотра.

Крымский мост вновь был подорван 17 июля украинскими беспилотными надводными аппаратами. Киев официально признал ответственность за атаку. Движение несколько месяцев осуществлялось в реверсивном режиме, в середине сентября было открыто движение по левой части моста. Полностью устранить последствия атаки Украины планируется к 1 ноября.

Леонид Уварчев

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