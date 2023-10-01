Крымский мост перекроют на девять часов для ремонтных работ

Движение по автомобильной части Крымского моста будет приостановлено с 21:00 2 октября до 6:00 3 октября. На мосту запланированы ремонтные работы. В ночь на 29 сентября движение также перекрывали для ремонта правой стороны автодорожной части.

«2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября в связи с проведением восстановительных работ»,— сообщается в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на мосту.

14 сентября на левой стороне Крымского моста открыли движение легковых автомобилей. Полностью восстановить поврежденные участки моста планируют к ноябрю. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, к этому времени необходимо заменить второе пролетное строение.

В июле Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы.

Лусине Баласян