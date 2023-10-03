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Коммерсантъ FM
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Конгрессмен Гетц инициировал отставку спикера Палаты представителей Маккарти

Член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего сопартийца Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса, сообщило Associated Press. Конгрессмен воспользовался правом «привилегированной резолюции», поэтому решение по проведению голосования должно быть принято в течение двух законодательных дней.

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«У меня достаточно республиканцев... чтобы произошло одно из двух: Кевин Маккарти не будет спикером Палаты представителей или будет спикером Палаты представителей, работающим по воле демократов»,— сказал господин Гетц журналистам. «Я спокойно отнесусь к любому результату, потому что американский народ заслуживает знать, кто им управляет»,— добавил он.

Господин Маккарти позднее написал в соцсетях: «Давайте» («Bring it on»).

Как отмечает AP, и республиканцы, и демократы могут предпринять меры по замедлению или приостановке процесса рассмотрения вопроса. В случае голосования для отставки господина Маккарти потребуется простое большинство.

Мэтт Гетц обвиняет Кевина Маккарти в нарушении соглашения с крайне правыми республиканцами, которое было заключено в январе. Конгрессмен также считает, что спикер участвует в соглашении с демократами. Господин Маккарти это отрицает.

Спикер Палаты представителей столкнулся с угрозой смещения с должности за то, что поставил на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Демократы, несмотря на отсутствие в бюджете помощи Украине, неожиданно поддержали документ. Благодаря этому США избежали приостановки работы правительства.

Подробнее о причинах кризиса — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Леонид Уварчев

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