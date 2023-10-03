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Коммерсантъ FM
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Зарплаты чиновникам и бюджетникам проиндексированы на 5,5%

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат госслужащим и бюджетникам на 5,5% с 1 октября. Документ опубликован ан официальном портале правовой информации.

Решение касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, «в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба».

Индексация происходит по указу президента РФ от 26 сентября. По этому указу также повышаются зарплаты у президента и премьера, у генпрокурора и председателя СКР.

Леонид Уварчев

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