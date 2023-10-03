Снаряды оценили мирно

Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по иску о выплате страхового возмещения, которое может повлиять на рынок страхования имущества на приграничных территориях. Суд впервые обязал страховую компанию — СОГАЗ — выплатитьвозмещение (4 млн руб.) ущерба, нанесенный местному сельхозпредприятию украинскими обстрелами. Страховщик традиционно ссылался на статью Гражданского кодекса, освобождающую его от ответственности в случае повреждения имущества при военных действиях. Но суд счел, что обстрел — не боевые действия, а значит, отказ от выплаты неправомерен. Эксперты называют решение прецедентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородская компания впервые отсудила страховку за поврежденное в результате обстрела имущество

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Белгородская компания впервые отсудила страховку за поврежденное в результате обстрела имущество

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение по иску местного ООО «СМ-Агро» Татьяны Московченко и Андрея Егорова к белгородскому филиалу СОГАЗа было вынесено в сентябре. Юрлицо требовало взыскать 5,06 млн руб. ущерба трем зданиям, поврежденным при обстреле. Впоследствии компания уточнила, что одно здание лишь арендует, а его собственник может получить грант на восстановление от правительства Белгородской области. Итоговые требования за разрушения зерносклада и склада фуража составили 3,94 млн руб. К моменту подачи иска в феврале 2023 года компания уже восстановила объекты самостоятельно.

Имущество в поселке Политотдельском Белгородского района было застраховано в 2020 году перед заключением «СМ-Агро» кредитного договора с ВТБ (кредит уже выплачен): оно стало предметом залога. Рисками были указаны гибель, утрата или повреждение в результате природных явлений, умышленное повреждение (ст. 167 УК РФ), хулиганство или вандализм. 31 мая 2022-го поселок Политотдельский, находящийся в 17 км от границы с Харьковской областью Украины, попал под обстрел: по открытым данным, снаряды разорвались около 02.30 ночи и повредили кровлю и стены складов.

Через четыре дня юрлицо представило документы в СОГАЗ. В июне была проведена экспертиза. В сентябре 2022-го компанию признали потерпевшей по уголовному делу о покушении на убийство и об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Спустя месяц она получила отказ от страховой компании и направила досудебную претензию: она осталась без удовлетворения. В июне 2023-го материалы белгородского уголовного дела были переданы в Главное следственное управление СКР и приобщены к «единому» уголовному делу об обстрелах, возбужденному по признакам покушения на убийство.

В СОГАЗе требования не признали и сослались на одно из положений правил страхования. Оно основывается на том, что Гражданский кодекс освобождает страховщика от выплаты возмещения в случае «военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий».

Но суд такие возражения не принял: «Доказательств ведения на территории поселка Политотдельского военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий в момент наступления страхового случая ответчиком в материалы дела не представлено». Также в суде отметили, что умышленное повреждение было одним из событий, на случай наступления которого страховалось имущество. А факт повреждения, протокол и акт осмотра представители СОГАЗа не оспаривали. Жалоба на решение суда пока не подана.

Вынесенное решение — первое по искам белгородских предприятий к страховым компаниям о возмещении ущерба, нанесенного обстрелами, следует из картотеки арбитражных дел. Вопрос об освобождении страховщиков от выплаты при обстрелах — один из самых принципиальных для приграничного бизнеса. Его владельцы недоумевают, почему они не могут получить выплаты после наступления наиболее проблемных для них рисков. Представители страховых компаний не понимают, как страховать риски нетипичных событий, которые стали происходить повсеместно и нести многомиллионный ущерб. К тому же иногда выплат требуют по договорам, заключенным еще до начала СВО, со «старым» размером премий. Ситуация многократно обсуждалась с участием федеральных и региональных властей, а также Центробанка, но единой позиции выработать так и не удалось. Фактически решения в индивидуальном порядке принимают сами страховые компании, учитывая историю взаимоотношений с конкретными предприятиями.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что решение будет прецедентным: «Фактически суд пришел к выводу, что ущерб страхователю причинен в результате общеуголовного преступления. Формально СВО проводится на территории Украины и частично — на территории новых субъектов РФ. В Белгородской области никаких спецрежимов не вводилось, никто из сторон спора запросов в компетентные органы не заявлял». «Какими будут последствия этого решения, предположить сложно. Страховщиков понять можно — рисков неограниченного масштаба возникает много. Скорее всего, если соответствующие страховые услуги будут оказываться, их стоимость многократно возрастет,— полагает эксперт.— Но подход еще может быть изменен вышестоящими судебными инстанциями».

Оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев согласен, что де-юре ущерб застрахованному имуществу нанесен не в результате военных действий или маневров: «То, что имуществу причинен вред с использованием военной техники, еще не говорит о том, что эта техника использовалась в рамках “военных мероприятий”. Видимо, нельзя сказать наверняка, что этот ущерб причинен вооруженными формированиями, относящимися к какому бы то ни было государству и организации. А если не установлены виновные в повреждении застрахованного имущества, применение соответствующих положений гражданского законодательства затруднительно и страховщикам трудно избежать выплат. Теоретически они могли бы представить суду доказательства того, что ущерб причинен вооруженными силами другого государства, но доступ к таким сведениям коммерческой организации, скорее всего, затруднен».

Олег Мухин