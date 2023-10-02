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Коммерсантъ FM
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Сбербанк подал иск к Euroclear на 665,6 млн рублей

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к европейскому депозитарию Euroclear на сумму 665,6 млн руб., следует из карточки дела. Суть претензий пока не раскрывается.

Еще в августе общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, превысила 200 млрд руб. За последнее время компании, банки и частные инвесторы подали к депозитарию более 40 исков. Это связано с тем, что в 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена.

В конце сентября в практике появился первый публичный пример разблокировки активов за рубежом по коллективной заявке, поданной от управляющей компании,— по 250 клиентам в целом более чем на $33 млн. Процедура получения такой лицензии аналогична индивидуальной, но из-за большого числа участников заявки сложнее в реализации.

Подробнее — в материале «Разморозка всем коллективом».

Эрдни Кагалтынов

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