Посольство РФ в Чехии: ни один российский автомобиль в стране не был конфискован

Посольство России в Чехии сообщило, что на данный момент на территории страны не было конфисковано еще ни одного автомобиля с российскими номерами. Информацию также подтвердили в чешской таможне. Ранее о начале конфискации российских автомобилей чешскими властями сообщал депутат Бундестага Евгений Шмидт.

«Посольство не располагает данными о конфискации автомобиля с российскими номерами на территории страны. Связывались с полицией и таможней страны, у них тоже нет таких данных»,— рассказали РБК в российском диппредставительстве в Праге.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором говорится, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами также ввели Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Подробнее — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Александр Кислов