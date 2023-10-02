Чехия стала второй страной ЕС, в которой арестовали авто с российскими номерами

Чехия стала второй европейской страной, где был арестован автомобиль с российскими номерами. Это следует из ответа правительства Германии на запрос депутата от партии «Альтернатива для Германии», который приводит российское издание «Известия».

В середине августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт направил запрос в правительство Германии, в котором попросил разъяснить позицию немецких властей по вопросу конфискации автомобилей с российскими номерами. Минфин Германии в своем ответе сообщил, что власти действуют в соответствии с правилами на уровне Евросоюза.

Депутат также попросил ответить, известно ли властям Германии об аресте автомобилей с номерами РФ в других странах ЕС. Минфин сообщил, что располагает информацией об изъятии по меньшей мере одной машины с российской регистрацией в Чехии.

«Известия» направили запрос в российское посольство Чехии. В посольстве сообщили, что не имеют данных о конфискации автомобиля с российской регистрацией. Ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии Гана Прудичова говорила, что Прага исходит из того, что автомобили с российскими номерами не должны добраться до чешских границ, учитывая подход, которого придерживаются граничащие с Россией государства ЕС.

В ответе Минфина ФРГ говорится, что власти Германии обратились к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Из ответа следует, что Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что решение Совета ЕС о российских авто у них имеет такое же толкование, что и в Германии.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором говорится, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами также ввели Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Подробнее — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Анастасия Ларина