Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поле избрания

Чем занялись депутаты новых регионов после сентябрьских выборов

На минувшей неделе впервые сформированные по российским стандартам парламенты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) согласовали назначение глав региональных правительств — соответственно Евгения Солнцева и Сергея Козлова. В Запорожской и Херсонской областях представителям законодательной власти пока не до этого: депутаты созданных «с нуля» заксобраний занимаются базовыми организационными документами и вопросами безопасности.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Народный совет ДНР продолжает обновление нормативной базы республики в целях ее приведения в соответствие с российским законодательством. На прошлой неделе были приняты законы о правительстве региона, статусе депутата, муниципальной службе, мировых судьях, об организации регулярных перевозок и другие документы. Кроме того, депутаты утвердили Евгения Солнцева в должности премьер-министра ДНР (он занимал ее с марта 2023 года после перехода прежнего председателя правительства Виталия Хоценко на пост врио губернатора Омской области).

Аналогичными вопросами занимались и члены обновленного Народного совета ЛНР. В должности республиканского премьера тоже был утвержден занимавший ее ранее Сергей Козлов, кроме того, были приняты законы об уполномоченном по правам человека, о земельных отношениях, местном самоуправлении и т. д.

А вот законодательные органы Запорожской и Херсонской областей, сформированные в отличие от Народных советов двух республик «с нуля», пока заняты базовыми организационными вопросами. В частности, запорожские депутаты успели принять только устав региона, регламент законодательного собрания и положение о его аппарате, образовать комитеты, определить количество заместителей спикера, а также одобрить три закона — о порядке избрания губернатора, порядке опубликования нормативных актов и числе депутатов, работающих на профессиональной основе.

Собственного сайта у заксобрания Запорожья еще нет — принятые постановления и законы публикуются на портале правительства региона вместе с остальными официальными документами. Отдельную информацию о работе областного парламента разрозненно публикуют в соцсетях губернатор Евгений Балицкий, «Единая Россия» и другие провластные структуры. По словам источника “Ъ” в руководстве региона, ситуация едва ли изменится в ближайшей перспективе: новоявленному органу не нужна публичность, поскольку она несет серьезные риски. «Зачем нам что-то афишировать? Действует строгое правило: сначала делаем — потом рассказываем»,— объясняет собеседник “Ъ”. Из тех же соображений безопасности конкретного здания за парламентом пока тоже не закреплено, добавляет он: «Собираемся где придется. 40 абсолютно пророссийских людей — это лакомая цель для украинцев».

Схожим образом сейчас работает и Херсонская областная дума. На портале губернатора и правительства региона опубликованы всего четыре документа, одобренные парламентом: устав области, постановление о его принятии, закон о порядке избрания губернатора и постановление о наделении соответствующими полномочиями Владимира Сальдо. Впрочем, в соцсетях отдельных депутатов можно найти информацию о том, что дума также уже образовала президиум, комитеты и аппарат, «закрепила» парламентариев за конкретными территориями, приняла положение о помощниках народных избранников и ряд иных регламентных документов.

Игорь Кастюкевич, представляющий в Совете федерации Херсонскую облдуму, говорит, что депутаты планируют привести парламент к стандартам любого другого российского региона: обзавестись официальным сайтом, отдельным зданием и проч., однако это не первостепенный вопрос, в приоритете — документальное оформление органов власти. «Нельзя просто так взять некий типовой документ и заменить в нем, грубо говоря, слово "саратовская" на "херсонская", здесь же все связано с особенностью оперативной обстановки в зоне спецоперации»,— объясняет сенатор местную специфику.

По словам господина Кастюкевича, «кабинетный вопрос» находится в стадии проработки с учетом техники безопасности, «чтобы туда элементарно не "прилетело"». Пока же нужно еще научить народных избранников исполнять свои обязанности, резюмирует парламентарий: «У нас ведь достаточно большое количество людей впервые стали депутатами. В отличие от ДНР и ЛНР мы находились в состоянии "административного минуса". Более того, люди, которые сначала шли на праймериз, а затем баллотировались в депутаты, все время находились под жестким прессингом».

Вопрос безопасности депутатского корпуса в новых регионах сейчас действительно стоит ребром. “Ъ” обратил внимание, что «Единая Россия» удалила с сайта внутрипартийного предварительного голосования данные об участниках праймериз в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на выборах всех уровней. По данным осведомленного источника “Ъ”, об этом попросили сами участники предварительного голосования, которым стали поступать угрозы.

Андрей Прах, Андрей Винокуров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...