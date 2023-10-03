Поле избрания

На минувшей неделе впервые сформированные по российским стандартам парламенты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) согласовали назначение глав региональных правительств — соответственно Евгения Солнцева и Сергея Козлова. В Запорожской и Херсонской областях представителям законодательной власти пока не до этого: депутаты созданных «с нуля» заксобраний занимаются базовыми организационными документами и вопросами безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Народный совет ДНР продолжает обновление нормативной базы республики в целях ее приведения в соответствие с российским законодательством. На прошлой неделе были приняты законы о правительстве региона, статусе депутата, муниципальной службе, мировых судьях, об организации регулярных перевозок и другие документы. Кроме того, депутаты утвердили Евгения Солнцева в должности премьер-министра ДНР (он занимал ее с марта 2023 года после перехода прежнего председателя правительства Виталия Хоценко на пост врио губернатора Омской области).

Аналогичными вопросами занимались и члены обновленного Народного совета ЛНР. В должности республиканского премьера тоже был утвержден занимавший ее ранее Сергей Козлов, кроме того, были приняты законы об уполномоченном по правам человека, о земельных отношениях, местном самоуправлении и т. д.

А вот законодательные органы Запорожской и Херсонской областей, сформированные в отличие от Народных советов двух республик «с нуля», пока заняты базовыми организационными вопросами. В частности, запорожские депутаты успели принять только устав региона, регламент законодательного собрания и положение о его аппарате, образовать комитеты, определить количество заместителей спикера, а также одобрить три закона — о порядке избрания губернатора, порядке опубликования нормативных актов и числе депутатов, работающих на профессиональной основе.

Собственного сайта у заксобрания Запорожья еще нет — принятые постановления и законы публикуются на портале правительства региона вместе с остальными официальными документами. Отдельную информацию о работе областного парламента разрозненно публикуют в соцсетях губернатор Евгений Балицкий, «Единая Россия» и другие провластные структуры. По словам источника “Ъ” в руководстве региона, ситуация едва ли изменится в ближайшей перспективе: новоявленному органу не нужна публичность, поскольку она несет серьезные риски. «Зачем нам что-то афишировать? Действует строгое правило: сначала делаем — потом рассказываем»,— объясняет собеседник “Ъ”. Из тех же соображений безопасности конкретного здания за парламентом пока тоже не закреплено, добавляет он: «Собираемся где придется. 40 абсолютно пророссийских людей — это лакомая цель для украинцев».

Схожим образом сейчас работает и Херсонская областная дума. На портале губернатора и правительства региона опубликованы всего четыре документа, одобренные парламентом: устав области, постановление о его принятии, закон о порядке избрания губернатора и постановление о наделении соответствующими полномочиями Владимира Сальдо. Впрочем, в соцсетях отдельных депутатов можно найти информацию о том, что дума также уже образовала президиум, комитеты и аппарат, «закрепила» парламентариев за конкретными территориями, приняла положение о помощниках народных избранников и ряд иных регламентных документов.

Игорь Кастюкевич, представляющий в Совете федерации Херсонскую облдуму, говорит, что депутаты планируют привести парламент к стандартам любого другого российского региона: обзавестись официальным сайтом, отдельным зданием и проч., однако это не первостепенный вопрос, в приоритете — документальное оформление органов власти. «Нельзя просто так взять некий типовой документ и заменить в нем, грубо говоря, слово "саратовская" на "херсонская", здесь же все связано с особенностью оперативной обстановки в зоне спецоперации»,— объясняет сенатор местную специфику.

По словам господина Кастюкевича, «кабинетный вопрос» находится в стадии проработки с учетом техники безопасности, «чтобы туда элементарно не "прилетело"». Пока же нужно еще научить народных избранников исполнять свои обязанности, резюмирует парламентарий: «У нас ведь достаточно большое количество людей впервые стали депутатами. В отличие от ДНР и ЛНР мы находились в состоянии "административного минуса". Более того, люди, которые сначала шли на праймериз, а затем баллотировались в депутаты, все время находились под жестким прессингом».

Вопрос безопасности депутатского корпуса в новых регионах сейчас действительно стоит ребром. “Ъ” обратил внимание, что «Единая Россия» удалила с сайта внутрипартийного предварительного голосования данные об участниках праймериз в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на выборах всех уровней. По данным осведомленного источника “Ъ”, об этом попросили сами участники предварительного голосования, которым стали поступать угрозы.

Андрей Прах, Андрей Винокуров