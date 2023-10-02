Правительство РФ заложило в госбюджет прогноз рекордных дивидендов от Сбербанка

Правительство России ожидает, что Сбербанк перечислит в федеральный бюджет рекордные выплаты в качестве дивидендов, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Согласно прогнозу Министерства финансов РФ, находящиеся в госсобственности акции финорганизации должны принести казне порядка 750 млрд руб.

С учетом стандартного уровня отчислений дивидендов для госкомпаний (50% от чистой прибыли по МСФО) прогноз Минфина по дивидендным выплатам «Сбера» может соответствовать чистой прибыли банка за 2023 год на уровне 1,5 трлн руб., отмечает РБК.

Представитель Сбербанка сообщил РБК, что прогноз по рентабельности капитала (ROE) на текущий год составляет 22% и выше. Ранее в «Сбере» не раз заявляли, что не таргетируют уровень чистой прибыли.

Минфин РФ в целом снизил оценку поступлений дивидендов российских компаний в госбюджет на ближайшие три года, а прогноз на 2023 год будет перекрыт. Согласно документам, основными источниками поступления дивидендов в казну помимо «Сбера» также станут «Газпром», «Транснефть» и непубличный госхолдинг «Роснефтегаз».

В бюджет на 2023 год Минфин закладывал поступление дивидендов в размере 544,1 млрд руб., на 2024 год — 845,2 млрд, на 2025-й — 823,6 млрд руб. Ожидания на 2024 год сократились на 23%, до 650,4 млрд руб., поступления дивидендов в 2025 году оцениваются ведомством в 585,1 млрд руб. (предыдущий прогноз — 823,6 млрд руб.).

Александр Кислов