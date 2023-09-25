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Коммерсантъ FM
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Минфин снизил прогноз поступлений дивидендов в бюджет на 2024 год

Минфин снизил оценку поступлений дивидендов в бюджет на ближайшие три года, а прогноз на 2023 год будет перекрыт. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, с которыми ознакомился «Интерфакс». Согласно документам, основными источниками поступления дивидендов в бюджет являются «Газпром», Сбербанк, «Транснефть», а также непубличный госхолдинг «Роснефтегаз».

Согласно материалам, в бюджет на 2023 год Минфин закладывал поступление дивидендов в размере 544,1 млрд руб., на 2024 год — 845,2 млрд, на 2025 — 823,6 млрд руб. Ожидания на 2024 год сократились на 23%, до 650,4 млрд руб., поступления дивидендов в 2025 году оцениваются ведомством в 585,1 млрд руб. (предыдущий прогноз — 823,6 млрд руб.). Поступления по этой статье в 2026 году, согласно материалам, должны вырасти до уровня 2023 года, до 621,1 млрд руб.

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