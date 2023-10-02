Белый дом: у США есть средства только на срочную помощь Украине

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас у США есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине на фоне сложностей с принятием проекта финансирования американского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis, Reuters Фото: Leah Millis, Reuters

«У нас достаточно средств, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя — на какое-то время, ...но это не долгосрочный вариант действий»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Белого дома добавила, что точную информацию об объеме средств, направляемых Украине через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), можно узнать в Пентагоне. Она заявила, что в скором времени США выделят очередной пакет военной помощи Украине.

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделение помощи Украине. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что вопрос о выделении денег Украине может быть рассмотрен уже сегодня, 2 октября. Ранее сегодня источники Bloomberg сообщили, что президент США Джо Байден в скором времени позвонит союзникам, чтобы заверить их в готовности Вашингтона продолжать оказывать военную помощь Украине.

Подробнее о принятии проекта финансирования правительства США — в материале «Америка не остановилась».

Эрдни Кагалтынов